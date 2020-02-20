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Бердибек Сапарбаев завел аккаунты в соцсетях

Это делается в целях эффективной обратной связи с населением.

20 февраля 2020 11:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество, Культура, Регионы

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев завел личные страницы в популярных социальных сетях Facebook и Instagram, передает Liter.kz.

«Эффективная обратная связь с населением — одна из приоритетных задач, поставленных руководством страны. Для меня очень важно знать и оперативно реагировать на проблемные вопросы, волнующие жителей области. Поэтому личные страницы в социальных сетях необходимы для открытого общения с вами. Уверен, вместе мы сможем наладить конструктивный диалог для обмена мнениями и решения актуальных вопросов», — написал он в своей первой публикации.

Бердибек Сапарбаев завел аккаунты в соцсетях

Сапарбаев отметил, что общая цель — это достижение высоких стандартов качества жизни. Важно сделать Жамбылский регион местом, максимально комфортным для проживания и работы.