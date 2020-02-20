Приложение для мониторинга цен на продовольственные товары запустили в Казахстане

Price scanner поможет контролировать цены.

Приложение для мониторинга цен на социально значимые товары запустили в Казахстане. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании правительства, передает Kazpravda.kz.

«В целях вовлечения общества в электронный формат торговли, контроля цен на продовольственные товары, при поддержке министерства компанией „BTS Digital“ ведется внедрение приложения „Price scanner“. Оно позволит следить за ценами на социально значимые и другие продовольственные товары», — отметил Султанов.

Кроме того, по его словам, в рамках нового закона о защите прав потребителей министерством предусмотрено создание Единой информационной системы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна». Данная система позволит потребителю подать жалобу через интернет и восстановить свои нарушенные права.