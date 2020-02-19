У министра Абаева тоже не работал интернет

Даурен Абаев напомнил, что его ведомство не курирует вопрос сбоев в работе интернета и мобильной связи.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев признался, что у него тоже были проблемы с доступом в интернет. Напомним - 15-16 февраля казахстанцы стали массово жаловаться на плохую работу интернета и мобильной связи. Не открывались видеохостинг YouTube, сервисы Google, Telegram, передает Sputnik.

«Да, у меня тоже были сбои», - ответил Абаев в кулуарах заседания правительства. Он подчеркнул, что его ведомство не курирует вопрос неполадок в работе интернета и мобильной связи. Еще будучи министром информации и коммуникаций, Даурен Абаев комментировал перебои в доступе к социальным сетям. Он говорил, что сам с такими проблемами не сталкивался, и несколько раз заявлял, что у него все работает.

В минувшее воскресенье президент Касым-Жомарт поручил восстановить работу всех информационных ресурсов в Казахстане.