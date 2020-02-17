Токаев поручил восстановить доступ ко всем интернет-ресурсам

Сообщения о проблемах с интернетом появились у казахстанцев 16 февраля.

Касым-Жомарт Токаев, находясь в рабочей поездке в Мюнхене, узнал о сбоях в работе интернета в Казахстане и поручил восстановить работу всех информационных ресурсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Zakon.kz.

Напомним — сообщения о проблемах с доступом в интернет появились 16 февраля. Пользователи жаловались на проблемы с сервисами Google, видеохостингом Youtube, соцсетью Instagram, мессенджером Telegram, а также стриминговой платформой Twitch.

Позже комментарии по сбоям дали службы поддержки мобильных операторов. Так, в Beeline и Tele2 заявили, что действительно наблюдаются ограничения в работе интернета по Казахстану. Операторы выразили надежду на скорейшее решение ситуации.