Глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности
На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы.
Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области, в будущем. Президент потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций.