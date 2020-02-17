Глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности

На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы.

Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области, в будущем. Президент потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций.

