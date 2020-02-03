OneWeb назвал дату запуска спутников с космодрома Байконур

Первые три десятка аппаратов уже в ближайшее время отправятся в космос, где после выхода на целевую орбиту станут частью глобальной сети.

Глобальная коммуникационная компания OneWeb подтвердила, что запуск 34 спутников состоится 7 февраля с космодрома Байконур в Казахстане. Запуск запланирован на 00:42 по московскому времени, или в 03.42 по времени Нур-Султана, передает Sputnik.

«Событие знаменует собой начало регулярных запусков, которые не только станут крупнейшей в истории кампанией по выведению гражданских спутников на орбиту, но и позволят OneWeb быстро нарастить группировку первой фазы из 648 спутников», — сообщает OneWeb.

​Каждый аппарат является неотъемлемой частью высокоскоростной глобальной спутниковой широкополосной сети, которая к концу 2020 года обеспечит частичный доступ к интернету, а в 2021 году — полноценное круглосуточное покрытие Земли.

«Во время первого запуска 2020 года на борту ракеты-носителя „Союз“ будут находиться 34 спутника OneWeb. Компания Arianespace произведет запуск, который выведет спутники на околополярную орбиту на начальную высоту 450 километров, откуда они поднимутся до своей целевой орбиты высотой 1200 километров и станут частью глобальной сети связи OneWeb», — пояснили в компании.

Напомним — в конце января OneWeb и Международный финансовый центр «Астана» подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в РК. Меморандума о взаимопонимании направлен на создание в РК первой высокоскоростной широкополосной спутниковой связи с низкой задержкой сигнала, а также на организацию в стране технического узла для обеспечения предоставления услуг OneWeb по всей Центральной Азии.