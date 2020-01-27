Нацбанк планирует подвергнуть фискальному контролю безналичные платежи
Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей.
Национальный банк РК намерен разработать меры, чтобы безналичные платежи попали под фискальный контроль. Как отметил на расширенном заседании правительства с участием Главы Государства председатель Национального банка Ерболат Досаев, важной задачей остается дальнейшее снижение размеров теневой экономики. Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей, передает Liter.kz.
Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем два раза. Ежедневно населением совершается свыше четырех миллионов безналичных транзакций на сумму 37 миллиардов тенге.
«Однако соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается», — подчеркнул он.
В этой связи, проводимая Нацбанком совместно с Правительством и участниками рынка работа, по мнению Досаева, обеспечит переход «на следующий и качественно новый этап развития рынка безналичных (розничных) платежей».
«Будут реализованы системные меры по модернизации действующей и формированию высокотехнологичной, общедоступной платежной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей участников рынка», — пообещал он.
24 января 2020 года на расширенном заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что до конца первого квартала текущего года Нацональный банк разработает стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.