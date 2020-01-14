Dell Technologies запускает новую эру ПК и дисплеев

Компания продемонстрировала новые продукты с 5G, AI и Premium Design для работы и игр.

2 января 2020 года компания Dell Technologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных линейках Latitude, XPS и дисплеев, которые подарят больше возможностей потребителям, чтобы творить, создавать инновации и достигать большего в новом десятилетии. Благодаря искусственному интеллекту (AI), 5G и инновационному дизайну новейшие компьютеры и дисплеи Dell Technologies делают работу и игры более легкими, интеллектуальными и приятными для использования.

«Встроенные AI, 5G и усовершенствованный дизайн новых ПК делает наши жизни комфортнее и интереснее, даря новый пользовательский опыт, — сказал Сэм Бурд, президент Dell Client Solutions Group. — Что особенно меня воодушевляет, это то, что ПК играет очень важную роль, помогая людям внедрять инновации и достигать большего».

«Пользователи ПК становятся более опытными в отношении устройств, которые выбирают для работы и игр, тяготея к премиальным продуктам, отличающимся превосходным дизайном, высокой производительностью и интуитивно понятным технологиями, — прокомментировал Том Мейнелли, вице-президент группы по устройствам IDC. — Наше исследование показывает, что наибольший процент новых сотрудников выбирают рабочие места, основываясь на устройствах, предлагаемых работодателями. Как ИТ-специалисты, так и потребители заинтересованы в ПК с дисплеями, батареями и соединением нового поколения».

Профессионалы могут более продуктивно использовать время на выполнение рабочих дел благодаря интеллектуальному 15-дюймовому ПК для бизнеса со встроенным AI — Latitude 9510

Dell представила серию Latitude 9000, разработанную с использованием мельчайших деталей, что позволило сделать серию тоньше, чем когда-либо прежде, при этом увеличив размер дисплея и повысив качество работы. Новый Latitude 9510 удовлетворяет все запросы бизнес-пользователей: самое продолжительное время автономной работы (до 30 часов) среди 15-дюймовых ПК для бизнеса с целевым назначением, поддержка 5G, мощный звук и интеллектуальные решения, повышающие производительность.

Latitude 9510 — это самый маленький и легкий в мире коммерческий 15-дюймовый ПК весом всего от 3,2 фунтов. Он помещается в небольшую рабочую сумку, позволяя деловым людям путешествовать налегке без необходимости иметь при себе дополнительный вес зарядных устройств, адаптеров или устройств для громкой связи, необходимых для рабочего процесса. Большой размер экрана вместе с возможностями мобильной широкополосной связи Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и 5G позволяют руководителям работать более продуктивно, где бы они ни находились. Вентиляторы с карбоновыми лопастями и двойные тепловые трубки обеспечивают практически бесшумную работу и не позволяют корпусу нагреваться. Модель vPro ready Latitude 9510 с новейшими процессорами Intel Core i7 10-го поколения оснащена обработанным алюминиевым покрытием с алмазными гранями — для пользователей, которым важны не только производительность, но и стиль.

Как самый интеллектуальный 15-дюймовый бизнес-ПК в мире, Latitude 9510 лидирует в индустрии коммерческих компьютеров благодаря первой встроенной и автоматизированной технологии оптимизации на основе AI. Новое программное обеспечение Dell Optimizer работает с целью устранения любых сбоев:

— Быстрое начало работы с ExpressResponse: на основе пользовательских предпочтений и машинного обучения с технологией Intel Adaptix ExpressResponse быстрее запускает часто используемые приложения, оперативно переключаясь между ними, повышая общую производительность.

— Длительный срок работы батареи благодаря ExpressCharge: AI и машинное обучение делают использование батареи более эффективным в зависимости от паттернов зарядки и типичного энергопотребления. При критически низком заряде батареи Latitude 9510 будет автоматически регулировать настройки для сохранения ресурсов, например, снижая уровень яркости экрана. Он также выберет наилучшую политику заряда устройства, такую как ExpressCharge Boost, обеспечивающую до 35% заряда в течение 20 минут до отключения.

— ExpressSign-in обеспечивает простой и безопасный вход в систему: его задача — определять присутствие пользователя, ускоряя вход в систему и повышая безопасность с помощью датчиков приближения, встроенных в ПК Dell. Таких, как Intel Context Sensing и Windows Hello.

— Intelligent Audio деликатно регулирует звук: самые мощные динамики, мощный усилитель и четыре микрофона с шумоподавлением обеспечивают реалистичное взаимодействие, в то время как Intelligent Audio позволяет пользователям лучше слышать, в том числе и во время конференц-связи, помогая устранить эхо и фоновые шумы, где бы они ни были.

Линейка Latitude, как и все устройства Dell, является наиболее безопасными коммерческими ПК в отрасли, поэтому компании могут быть уверены, что их данные и точки входа в систему полностью защищены.

Благодаря Dell Technologies Unified Workspace новые владельцы Latitude работают с первого дня на полной мощности. Такой подход дает сотрудникам возможность работать без сбоев и предоставляет ИТ-специалистам автоматизированные, открытые и интеллектуальные решения для управления, помогающие им с легкостью обеспечивать безопасность, управлять и поддерживать все устройства в своей организации.

XPS 13: первый в мире четырехсторонний дисплей InfinityEdge без границ

Dell представила новый XPS 13 с превосходными вычислительными возможностями, выполненный с использованием наилучших материалов, с более тонким корпусом и увеличенным дисплеем. Изготовленный из обработанного алюминия, углеродного волокна, тканого стекловолокна и закаленного стекла Corning Gorilla, XPS 13 имеет безупречный дизайн, прочную и легкую конструкцию.

Для пользователей, которым требуется максимальное пространство на экране, Dell предлагает свои новейшие инженерные решения — узкие рамки с каждой стороны. Границы Infinity Edge XPS 13 гораздо тоньше предыдущих версий. Благодаря большому дисплею 16:10, XPS Infinity Edge обеспечивает на 25% больше свободного места на экране для решения задач. Учитывая предпочтения поклонников XPS, новый дизайн представляет 13,4-дюймовый дисплей в 11-дюймовом форм-факторе, который без труда помещается на откидном столике в самолете.

XPS 13 построен на процессорах Intel Core 10-го поколения, обладает длительным временем автономной работы. Он будет полезен путешественникам, владельцам малого бизнеса и людям творческих профессий, которым требуются мощность и производительность «на ходу». Большая сенсорная панель, тонкая клавиатура и возможность открытия одной рукой — это сочетание обеспечивает идеальный баланс эстетики и функциональности. Новая упаковка XPS включает в себя более экологичные материалы, без использования пенопласта, что упрощает процесс сдачи материалов на переработку. Доступные опции предусматривают традиционный XPS 13 с Windows 10 или Developer Edition с Ubuntu 18.04 LTS.

Оставайтесь на связи и развлекайтесь с помощью Dell Cinema Guide и Dell Mobile Connect

Для любителей устраивать марафоны по просмотру сериалов, шоу и стримингов Dell Technologies представляет Dell Cinema Guide, универсальный магазин стриминговых развлечений. Пользователи Windows могут загрузить приложение, позволяющее быстро и легко находить телевизионные шоу, фильмы и многое другое в более чем 200 сервисах. И все это — наслаждаясь удивительным цветом и качественным звуком Dell Cinema.

С момента своего запуска в 2018 году Dell Mobile Connect помогла более миллиону пользователей избежать разделения внимания между ПК и смартфоном. Этой весной Dell Mobile Connect расширит свои возможности беспроводной передачи и дублирования приложений за пределы телефонов Android и представит эти функции пользователям телефонов iOS. Пользователи XPS, Inspiron, Vostro, Alienware и G Series с телефонами iOS смогут получать прямой доступ к своим любимым мобильным приложениям, от карпулинга до социальных сетей, а также использовать функцию перетаскивания файлов и зеркального отображения контента прямо со своего компьютера Dell.

Лучшие в своем роде мониторы Dell: увидеть все

Последние шесть лет мониторы Dell занимают первое место в мире, удовлетворяя разнообразные потребности бизнес-пользователей. Профессионалы могут эффективно использовать новый интерактивный сенсорный монитор Dell 86 4K. Монитор Ultra Sharp 43 4K USB-C позволяет пользователям просматривать контент с четырех подключенных ПК одновременно, чтобы максимизировать производительность. Новый монитор Ultra Sharp 27 4K USB-C с VESA Display HDRTM 400 обеспечивает широкий цветовой охват для точной цветопередачи. Новый игровой монитор Alienware 25, созданный для ускоренной деятельности с невероятным цветовым охватом sRGB на 99%, оснащен скоростной технологией IPS, которая предлагает насыщенные цвета, частоту обновления 240 Гц и невероятно быстрое время отклика (1 миллисекунда) с собственным разрешением FHD. Он также поддерживает технологию AMD Radeon Free Sync и совместим с NVIDIA G-SYNC. Узнайте больше о новых дисплеях Dell здесь.

Стоимость и доступность

— XPS 13 от 999,99 долларов доступен в США, Канаде, Швеции, Великобритании, Германии и Франции 7 января, а по всему миру — с февраля.

— XPS 13 для разработчиков стоимостью от 1 199,99 долларов доступен в США, Канаде и некоторых европейских странах с февраля.

— Dell Cinema Guide доступен для загрузки прямо сейчас на любом ПК с Windows 10 бесплатно через магазин Microsoft.

— Dell Mobile Connect для передачи данных с iOS и дублирования экрана будет доступен для бесплатной загрузки из Microsoft Store. Установка на все потребительские системы Dell планируется этой весной.

— Latitude 9510 от 1799 долларов США доступен по всему миру с 26 марта.

— Интерактивный сенсорный монитор Dell 86 4K (C8621QT) будет доступен по всему миру с 10 апреля.

— Dell Ultra Sharp 43 4K USB-C (U4320Q) от 1 049,99 долларов будет доступен во всем мире с 30 января.

— Монитор Dell Ultra Sharp 27 4K USB-C (U2720Q) от 709,99 долларов будет доступен во всем мире с 30 января.

— Игровой монитор Alienware 25 (AW2521HF) от 499,99 долларов будет доступен во всем мире с 11 марта.