Алтыналмас получил премию ОЕЕ Award за внедрение «Цифрового рудника»

ОЕЕ Award — это премия для руководителей, которая ежегодно вручается за достижения в области эффективного производства.

АО «АК Алтыналмас» стал победителем престижной премии ОЕЕ Award, вручение которой состоялось 6 декабря в Москве в рамках международной конференции и промышленного марафона «Эффективное производство 4.0».

ОЕЕ Award — это премия для руководителей, которая ежегодно вручается за достижения в области эффективного производства. Всего в рамках премии было определено по одному победителю в семи номинациях. Мероприятие проводится уже четвертый год и имеет ключевое значение для отрасли. Оно важно для профессионалов, которые не просто говорят о цифровизации, а делают ее своими руками. Среди 100 предприятий СНГ и России АО «АК Алтыналмас» заслужило первую премию в номинации «Предиктивный сервис и ремонт оборудования» за проект «Цифровой рудник».

АО «АК Алтыналмас» является одной из семи модельных фабрик, выбранных правительством РК для демонстрации преимуществ цифровых технологий для всей горно-металлургической отрасли страны. Часть задач по цифровизации предприятия выполнена Центром технологического развития «Intellisense-LAB», созданным Tech Garden совместно с английской компанией IntelliSense.io с целью внедрения Индустрии 4.0 на предприятиях Казахстана. В частности, лаборатория провела работы для Актогайской золотоизвлекательной фабрики. Теперь в Казахстане использование технологий искусственного интеллекта на платформе Brains.app позволяет прогнозировать уровень загрузки шаров и износа внутренних футеровок, а также предотвращает перегруз мельничного комплекса, что приводит к повышению прозрачности процесса и снижению простоев мельницы.

«Прорывное использование искусственного интеллекта в рамках платформы Brains.app должно стать ориентиром для нашей деятельности. Это позволит нашим сотрудникам сделать работу фабрики прозрачной и предсказуемой, снизит аварийные простои, что должно привести к извлечению максимальной выгоды из ЗИФ Актогайского производственного участка», — сказала Жанар Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию АО «АК Алтыналмас», руководитель проекта «Цифровой рудник».

«Intellisense-LAB» завершил внедрение пилотного проекта на базе «Актогайской золотоивзлекательной фабрики» АО «АК «Алтыналмас» по части разработки систем искусственного интеллекта для предиктивного анализа процесса «узла измельчения». Приложение для оптимизации процесса измельчения было внедрено по 3-м процессным модулям с указанными KPI и введено в промышленную эксплуатацию.

ГМК предприятия имели возможность ознакомиться с результатами пилотного проекта и применяемыми технологиями на выставке «Astana Mining & Metallurgy» во время совместной презентации с техническими специалистами АО «АК Алтыналмас».