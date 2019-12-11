ГМК в Казахстане может встать в авангарде процесса «большой» трансформации бизнеса.

Согласно исследованию Digital Spillover, которое является продуктом сотрудничества Oxford Economics и Huawei, к 2025 году 24,3% от всей мировой экономики будет цифровой. Эта же цифровая экономика будет генерировать почти $23 трлн. Для справки: по итогам 2016 года, 15,5% экономики носит приставку «диджитал», при этом, цифровая экономика растет в 2,5 раза быстрее всей экономики в целом, а инвестиции в цифровые технологии опережают «не цифровые» в 6,7 раза.

Это исследование рисует достаточно однозначную картинку — традиционные отрасли будут усилены именно в сторону диджитал, а все, что можно оцифровать — будет оцифровано. Чтобы быть более эффективными и конкурентоспособными. Понятно, что ситуация с трансформацией не будет иметь линейный характер — где-то в каких-то отраслях она будет развиваться быстрее, а где-то — медленнее. «Где-то медленнее» — это консервативные отрасли, например, недропользование, где трансформация и цифровизация стоят очень дорого. Именно поэтому, права на ошибку нет — все концепции, решения должны быть взвешены, апробированы и желательно иметь «благородный» шлейф успешных проектов за собой.

Еще это важно вот по какой причине — статистика успешных трансформационных проектов все еще далека от того, чтобы питать чрезмерный оптимизм: согласно данным McKinsey, лишь 8 из 10 респондентов отметили, что их компании начали цифровые преобразования в последние годы. И только 14% сказали, что эти усилия привели к улучшению производительности.

Если перейти к «персоналиям», то, по мнению Евгения Швачунова, инженера по ИТ-инфраструктуре АО АК «АлтынАлмас», наиболее сильно цифровизация скажется на нескольких областях: мониторинг (важные данные оперативно поступают в головной офис для дальнейшей обработки); качество управления (благодаря быстрому каналу связи, головной офис может грамотно распределить ресурсы, исходя из конкретной ситуации). «Кроме того, в списке — эффективное реагирование в случае чрезвычайных ситуаций: безопасность сотрудников — это главный приоритет любого предприятия. А благодаря возможности онлайн-наблюдения из диспетчерского центра ответственные лица могут оперативно связаться с людьми на месте и наоборот, для построения наиболее грамотного алгоритма решения любой ситуации», — продолжает он.

«Умный» рудник

Для Казахстана, для которого ГМК — это важная часть экономики, «умный» рудник — это своего рода квинтэссенция лучших мировых практик. Впервые о нем как о целостной концепции заговорили несколько лет назад. Тогда в анвангарде процессов был «Казатомпром». Прогнозы были на тот момент такими — только на одной шахте экономический эффект мог составить до миллиарда тенге. Если перефразировать эти цифры на современный лад, то ИТ стали своеобразным «золотым тельцом» для горно-металлургичсеского комплекса. Это особенно символично на фоне довольно депрессивной ситуации на мировом рынке сырья.

Вторая итерация — это проект в «Алтыналмасе». Проект интересный, масштабный. И знаковый, потому что на нем сконцентрировано внимание всей отрасли. В том числе, по вышеназванным причинам — поиск эффективностей. Кроме того, проект может стать модельным — то есть, на его основе могут быть созданы некие отраслевые рекомендации. И о нем мы поговорим более подробно.

Ранее мы в интервью с вице-президентом по IT и корпоративному развитию АО «АК Алтыналмас» Жанарой Аманжоловой достаточно детально обсудили, как продвигается проект, какие задачи стоят перед его стейкхолдерами. «Он невероятный по масштабам. И для меня, и для компании он является вызовом — это вообще один из первых подобных проектов в Казахстане, более того, в глобальном масштабе чего-то подобного тоже не так много. Его главная особенность в том, что он внедряется в компании полного геологического, горно-добывающего и золотоперерабатывающего цикла — а „Алтыналмас“ как раз таковой является», — отмечает Жанара Аманжолова.

В целом «Цифровой рудник» имеет в себе до 60 подпроектов.

Структурно проект состоит из нескольких слоев. Первый — это нижнеуровневая автоматизация (производственные датчики). Все эти данные преобразуются в единый структурированный формат, и загружаются в базу данных. Далее — уровень диспетчеризации (техника, оборудование, а также проблемы, которые могут возникать в процессе их эксплуатации). Здесь же можно видеть насколько эффективно используются активы компании (как и возникающие эксцессы и какие-то аварийные ситуации). Высший уровень, по словам Жанары Аманжоловой, подразумевает визуализацию по самым разным разрезам и критериям деятельности предприятия, кроме того, это интеграция с системой управления производством и в ERP-систему предприятия.

Понятно, что проекты такого масштаба требуют сильных партнеров. Которые не просто продают оборудование, а являются сосредоточением экспертизы высочайшего уровня. В частности, компания Huawei, которая является крупным глобальным производителем и поставщиком телекоммуникационного оборудования, концентрируя огромное количество патентов в этой отрасли. Достаточно сказать, что, например, в 2015 году компания во второй раз подряд стала крупнейшей по этому показателю в мире — количество патентов составило без малого 4000. В 2016 году компания уступила ZTE всего 2 пункта, но осталась второй в мире. А в 2017 году Huawei оказалась на первом месте по количеству патентов, поданных на регистрацию в Европейское патентное ведомство (European Patent Office — EPO), став первой в истории китайской компанией, которой удалось завоевать лидерство по этому показателю. В целом, по состоянию на конец 2017 года, Huawei владеет более чем 74 000 глобальных патентных заявок, в том числе 64 091 патент зарегистрирован в Китае и 48 758 — в Европе и в США. Huawei Technologies Co. по состоянию на конец 2018 года получила в общей сложности 87805 патентов по всему миру, в том числе 11152 — в США.

Возвращаясь к экспертизе, заметим, что для проекта было разработано решение по развертыванию сети подземного Wi-Fi для доступа к интернету в шахтах, а также система наземного Wi-Fi. «Благодаря данному решению у заказчика появилась возможность передавать данные непосредственно с шахт и месторождения, для более качественного мониторинга состояния и оперативного реагирования на любые ситуации на месте. Сеть позволяет размещать любое оборудование с возможностью передачи данных по каналу Wi-Fi. Это „клей“ проекта», — замечает Андрей Проскурин, менеджер компании Huawei по IP-продукции. По словам Жанары Аманжоловой, это очень серьезные промышленные решения, соответственно, очень надежные. «Потому что это базис для автоматизации — будет плохая связь, мы не двинемся дальше ни на шаг», — поясняет она.

Эффекты

Продолжая говорить о проекте в «Алтыналмас», было бы интересно сделать акцент на эффектах. «Во-первых, у нас появится возможность в режиме 24/7 отслеживать использование всех ресурсов компании, а также реальную/фактическую производительность в сравнении с плановой. Мы будем „видеть“ всю технику, ее простои, знать, почему она простаивает, более того, активно использовать предикативные методики в части прогнозирования ремонта оборудования. Далее — накопление статистических данных по затратам и другим параметрам», — рассказывает вице-президент по IT и корпоративному развитию АО «АК Алтыналмас». В дальнейшем в компании планируют использовать эти данные для анализа, например, в части прогнозного и имитационного моделирования различных вариантов решений. При этом все, что происходит на участках компании, можно будет видеть прямо на мобильных устройствах. В компании ожидают, что в итоге улучшатся операционные показатели через сокращение издержек — до 15-20%.

Статистика благоволит

Несмотря на сложности, которые сопровождают процесс трансформации, ожидается, что с 2017 по 2022 гг. затраты на технологии и услуги, необходимые для цифровой трансформации бизнеса, производств и организаций, будут в среднем увеличиваться на 16,7% и к концу 2022 года достигнут $2 трлн. Это оценка аналитической компании IDC. К концу этого года глобальные расходы на цифровую трансформацию составят $1,25 трлн. По мнению IDC, четыре отрасли обеспечат почти половину из этой суммы: дискретное производство ($220 млрд), перерабатывающая промышленность ($135 млрд), транспорт ($116 млрд) и розничная торговля ($98 млрд).

Прежде чем поставить точку в этом материале, нужно сказать пару слов о наиболее успешном сценарии цифровой трансформации. Здесь есть только одно слово — экспертиза. Невозможно взрастить все необходимые компетенции внутри компании — это очень дорого. Поэтому, вопрос в том, чтобы взять экспертизу у лидеров рынка на наиболее выгодных условиях. Эта тема обсуждалась и в интервью с Жанарой Аманжоловой. Она, в частности, приводит пример, когда один из вендоров открыл API специально для проекта в «Алтыналмас». Хотя ранее никогда этого не делал. Это означает, что качественная селекция вендоров становится чрезвычайно важной для таких проектов, более того — определяющим фактором.