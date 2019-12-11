Мобильное приложение e-Sapa поможет выявить контрафактный алкоголь

Казахстанцам достаточно открыть сканер в приложении и навести фокус камеры смартфона на штрих код, расположенный на учетно-контрольной марке.

АО «Национальные информационные технологии» разработало новое мобильное приложение «e-Sapa», с помощью которого каждый казахстанец сможет определить подлинность учетно-контрольной марки и легальность поставляемой алкогольной продукции.

Для того, чтобы проверить продукцию на контрафакт, пользователю нужно открыть сканер в приложении и точно навести фокус камеры смартфона на штрих код, который расположен на учетно-контрольной марке. После сканирования марки на экране смартфона откроется страница, в которой должно быть указано, что «Код существует в Базе», а также отображена информация о производителе. В случае же выявления контрафактной продукции пользователи увидит сообщение «УКМ не найдена».

«Если возникли сложности со считыванием марки или марка повреждена, то можно воспользоваться функцией ручного ввода, в которой вы можете проверить алкогольную продукцию по серии и номеру указанному на марке в горловой части бутылки», — пояснили в АО НИТ.

Мобильное приложение уже доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.