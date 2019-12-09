Accenture: Казахстан переживает одну из волн инновационного развития

Международная компания намерена расширить свою консалтинговую и проектную деятельность в Казахстане с открытием офиса в Алматы.

6 декабря Accenture объявила об открытии офиса в Казахстане (Алматы). Accenture является международной компанией, предоставляющей широкий спектр решений и услуг в области стратегии, консалтинга, цифровизации бизнеса, технологий и операций. Реализовывая уже более 10 лет проекты в РК, с открытием нового офиса Accenture усилит свое присутствие на рынке консалтинговых услуг. Представители Accenture уверены, что глубокая экспертиза компании в цифровой трансформации бизнеса и оптимизации бизнес-процессов будет востребована в финансовом, горнодобывающем и перерабатывающем секторах.

Как подчеркнул Вартан Диланян, генеральный директор Accenture в России и Казахстане, РК переживает одну из волн инновационного развития. Фокус компании по региону СНГ сосредоточен на России и Казахстане. У крупных заказчиков в регионе есть запрос на модернизацию и цифровизацию.

«Мы являемся частью передовой прогрессивной и успешной географии в рамках Accenture, куда входят Германия, Швейцария, Австрия, Россия и Казахстан. Региональная штаб-квартира находится во Франкфурте. Почему мы решили открыть офис в Казахстане? Ситуация для нас созрела. Мы видим, что за последние годы у нас сформировался и существует запрос как от иностранных инвесторов в РК, так и от казахстанских клиентов на то, чтобы наше сотрудничество поддерживалось и развивалось. И мы решили, что нам пора сформировать команду в Казахстане, для того, чтобы она осуществляла здесь работу с клиентами. Мы хотим, чтобы синергия между более сильными российской и немецкой практиками и растущим казахстанским офисом была все больше и больше, чтобы мы могли выводить сюда те инновационные решения, которые сейчас выводим в России», — рассказал Вартан Диланян.

В планах Accenture в Казахстане — довести кадровый состав до 30 человек к концу 2020 года. Задача состоит в том, чтобы в РК сформировалась качественная высококвалифицированная команда, которая бы работала на едином евразийском пространстве вместе с командой РФ. Таким образом Accenture намерена осваивать не только рынки РК и РФ, но и в дальнейшем продвинуться в другие регионы СНГ.

«Растущие перспективы Казахстана, как географические (одного из крупнейших транспортно-логистических хабов в Евразии), так и экономические (постепенная трансформация в пост-индустриальную цифровую экономику), позволяют нам высоко оценивать потенциал роста казахстанского бизнеса в различных секторах экономики. Наши клиенты ожидают от нас поддержки на пути цифровой трансформации для содействия экономическому росту. Открывая офис в Казахстане, мы обеспечиваем возможность плотного, эффективного сотрудничества с ними по целому ряду направлений, комбинируя наш отраслевой опыт с последними технологическими достижениями», — заявил Вартан Диланян.

За 10 лет присутствия на казахстанском рынке компания реализовала более 30 успешных проектов, включая концепцию финансового маркетплейса, разработанную совместно с «Международным Финансовым Центром Астана» и ряд ИТ-решений для финансового и горнодобывающего секторов. Работа с клиентами в этих отраслях экономики станет основным направлением деятельности новой бизнес-единицы. Руководить казахстанским офисом будут Антон Мусин, управляющий директор Accenture в России и Казахстане, и Мирас Касымов, исполнительный директор Accenture Kazakhstan.

«Экспертиза Accenture в области цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов в таких отраслях, как финансовый сектор, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, востребована в Казахстане, для экономики которого эти отрасли являются ключевыми. Ведущие игроки казахстанского рынка понимают важность цифровизации и открыты для изменений, которые помогут им стать высококонкурентными на региональном и мировом уровне. Открытие офиса позволит Accenture планировать операционную деятельность в Казахстане в долгосрочной перспективе и устанавливать прочные партнерские связи с казахстанскими компаниями», — отметил Антон Мусин.