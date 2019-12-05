Операторов сотовой связи обяжут взимать абонплату не чаще одного раза в месяц

Ряд тарифов сейчас предусматривает оплату каждые четыре недели, о чем ранее заявили депутаты в обращении к Роману Скляру.

Казахстанских сотовых операторов хотят обязать взимать плату с абонентов не чаще одного раза в месяц — соответствующие поправки в правила оказания услуг связи уже опубликованы на портале «Открытые НПА».

Напомним — в конце ноября депутаты от партии «Ак жол» выступили с обращением к заместителю премьер-министра Роману Скляру, сообщив о взимании платы с абонентов не на ежемесячной основе, а один раз в четыре недели. Таким образом, посчитали депутаты, каждый абонент в течение года должен оплатить за услуги сотовой связи не 12, а 13 раз, что принесет операторам дополнительный доход порядка 38-55 млрд тг. в год.

Изменения в правилах оказания услуг связи предлагают следующую трактовку: «учетный период тарифного плана, предусматривающего предварительную оплату, начинается со дня подключения к нему и до аналогичной даты следующего месяца». Таким образом, абоненты смогут оплачивать свои тарифные планы раз в месяц, а не каждые четыре недели. В проекте документа сообщается, что норма вводится во исполнение поручения заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра от 22 ноября текущего года, «в целях предотвращения поступления жалоб от абонентов касательно установления операторами сотовой связи учетного периода тарифных планов, равного 28 дням».