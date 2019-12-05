Объем безналичных платежей превысил 1,5 трлн тенге в октябре

Алматы остается абсолютным лидером по объему безналичных транзакций по картам, однако в последние месяцы теряет свои позиции.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным платежам в октябре 2019 года. Согласно расчетам, объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил 1 512,6 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза в сравнении с октябрем прошлого года и на 11,5% по отношению к сентябрю. Алматы остается абсолютным лидером по объему безналичных транзакций по платежным картам, однако в последние месяцы теряет свои позиции. Доля Алматы в общем объеме платежей в октябре составила 36,3%, снизившись с 45,3% месяцем ранее и с 72,3% августе текущего года.

Соотношение показателя безналичных платежей по картам к снятию наличности в банкоматах продолжает обновлять максимум, увеличившись до 112%. В то же время, доля безналичных транзакций в общем объеме операций (безналичная оплата плюс снятие в банкоматах) выросла в октябре до 53%.

При разбивке платежей по регионам, лишь в городе Алматы наблюдается снижение объема безналичных платежей — минус 10,8% в октябре, до 548,6 млрд тенге. Также минимальный рост безналичных платежей в отчетном месяце зафиксирован в ВКО (+2,9%), а все остальные регионы демонстрируют двухзначный рост. В годовом исчислении безналичные платежи снижаются лишь в Акмолинской области.

Тем временем средний чек по безналичным платежам с использованием карточек снизился в октябре, впервые с марта текущего года — до 12 450 тг. (месяцем ранее — 12 743 тг.), в то время как средний размер суммы снятия в банкоматах в 3,7 раза превысил данную величину и составил 45 774 тг. (месяцем ранее — 45 504 тг.).

Как отмечают в АФК, росту безналичных платежей продолжает способствовать рост доли онлайн-покупок средии населения. Так, объем платежей в интернете за октябрь составил 1 188 млрд тенге, увеличившись за месяц на 13,2%, а к октябрю 2018 год зафиксирован рост практически в два раза. Выросли и платежи через POS-терминалы, но их темпы роста значительно ниже. Так, объем оплат через POS-терминалы в октябре составил 305,3 млрд тенге, что на 5,4% выше в сравнении с сентябрем. Рост в годовом выражении составил 27,4%.

Напомним, недавно аналитики Juniper Research представили свой отчет, согласно которому в мире ожидается рост транзакций mPOS, обусловленный внедрением услуг новыми бизнес-пользователями, среди которых — небольшие магазины и уличные торговцы, ранее не принимавшие карточные платежи.