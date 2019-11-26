В Казахстане объявлен конкурс на создание продуктов для биометрической идентификации

ID Challehge направлен на создание digital-продуктов, решающих проблемы бизнеса и пользователей с помощью технологии биометрической идентификации.

Компания BTS Digital проводит конкурс для разработчиков с призовым фондом 1 млн тенге. Цели ID Challehge — привлечь внимание стартап-сообщества Казахстана к теме биометрической идентификации и авторизации в digital-продуктах, создать на базе Digital ID новые продукты для рынка, а также интегрировать технологии Digital ID в существующие продукты, у которых уже есть потребность в удаленной идентификации.

К участию в конкурсе приглашаются стартап-команды, разработчики мобильных приложений и сервисов, представители МСБ, продуктовые команды крупных компаний. Команда может находиться как на территории Казахстана, так и за ее пределами. Главное, чтобы продукт был ориентирован на жителей РК.

Перед конкурсантами поставлено несколько задач. Среди них — проверка личности собеседника, подтверждение авторства для публикаций, автоматическое заполнение персональных данных при покупке билетов, подписание договора онлайн без отправки скан-копий документов, контроль доступа к защищенному контенту или определенному функционалу. Конкурсанты могут предложить и свою проблему. Описание задач представлено на сайте конкурса.

«Мы решили поддержать мировой тренд использования биометрии в мире. Лицо человека — это тот идентификатор, который не потеряешь и не забудешь. Масса сервисов переходят на биометрию для авторизации. Наш продукт может помочь с этим, а еще и с получением паспортных данных клиента без визита в офис. Посмотрим, какие продукты получится сделать у участников», — прокомментировал старт конкурса Владимир Меркушев, Product Manager в BTS Digital.

Для участия в конкурсе ID Challenge необходимо зарегистрировать команду. После окончания приема заявок всем командам будет открыт доступ к API и SDK сервиса удаленной идентификации Digital ID. Прием заявок продлится с 26 ноября по 9 декабря. С 10 по 17 декабря конкурсантам предстоит работа в командах, а награждение победителей пройдет 19 декабря.