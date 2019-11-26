Могут ли казахстанцы предъявлять электронные удостоверения полиции

Пока электронная копия не имеет юридической силы, однако вопрос прорабатывается.

Информация о том, что можно не носить с собой оригинал документа, вызвала положительный отклик среди населения. Многие заинтересовались, vожно ли предъявлять сотрудникам полиции электронное удостоверение, которое используется в приложении eGov mobile. Вопрос разъяснили в министерстве внутренних дел Казахстана, передает Sputnik.

В начале ноября казахстанцы получили возможность использовать электронные удостоверения, чтобы получить необходимые справки и документы для предъявления на работе, в налоговой, посольствах и других ведомствах. Было объявлено, что отныне граждане могут не носить с собой оригинал документа, достаточно установить приложение в телефон. Ожидается, что подобный формат будет использоваться повсеместно, в том числе в государственных органах. В частности, сейчас МВД совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» прорабатывает вопрос о предъявлении электронного документа полицейским.

«Учитывая, что на законодательном уровне данный вопрос еще не урегулирован, электронное цифровое удостоверение личности не может заменять его оригинала. Соответственно, электронная копия такого документа не может предъявляться сотрудникам правоохранительных органов, так как не имеет юридической силы. Данный вопрос требует согласованного решения со стороны всех заинтересованных государственных органов», — заявили в МВД.

Ожидается, что правки относительно электронных цифровых документов будут внесены в закон «О документах, удостоверяющих личность». Пока ими можно пользоваться лишь как копией, заключили в ведомстве.