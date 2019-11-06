Удостоверения личности стали электронными

Повсеместная цифровизация позволит казахстанцам не носить с собой документы — достаточно скачать приложение и предъявить электронную версию.

Казахстанцам стал доступен сервис в приложении eGov mobile, который позволяет предъявить удостоверение личности в электронном виде. Дополнительные функции приложения разработали специалисты АО «Национальные информационные технологии». Документ уже доступен для всех пользователей eGov mobile на Android и iOS, передает Sputnik.

«Если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить его вы можете в электронном виде. Теперь при оформлении документов, например, у нотариуса, вам необходимо показать свое электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile. После этого вам будет предложена функция — открыть доступ с помощью QR-кода. Нотариус таким образом с легкостью убедится в том, что ваш документ является подлинным», — сообщили представители АО «НИТ».

Как утверждают разработчики, приложение eGov mobile позволяет получить необходимые справки и документы для предъявления на работе, в налоговой, посольствах и других ведомствах. Для этого не нужно идти в ЦОН. Для авторизации необходимо наличие электронной цифровой подписи и регистрация мобильного номера телефона в личном кабинете на портале eGov. После этого в мобильном приложении можно скачать:

— справку о несудимости;

— справку о наличии или отсутствии недвижимого имущества;

— справки о перемене имени, фамилии, отчества;

— справки о заключении или расторжении брака;

— справку о рождении;

— выписку из пенсионного фонда и многое другое.