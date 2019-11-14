В Казахстане доступна инновационная СУБД, которая будет работать в 20 раз быстрее классических

Среди особенностей Arenadata QuickMarts - система авторизации и аутентификации, поддержка ORC и интеграция с Kerberos Hadoop.

DIS Group KZ предложит своим клиентам в Казахстане новое решение российской компании Arenadata — корпоративную СУБД Arenadata QuickMarts. СУБД разработана на базе ClickHouse от компании Яндекс. Решение позволит получать доступ к хранилищам данных в 20 раз быстрее, чем классическая СУБД, хранить широкие витрины и таблицы фактов.

Arenadata QuickMarts — это кластерная колоночная система. С ее помощью можно в режиме реального времени генерировать аналитические отчеты, используя большие объемы информации.

«В Казахстане Arenadata QuickMarts станет частью комплексного решения для управления данными DIS Group. В него также входит Arenadata Hadoop и Arenadata Greenplum, которые уже вызвали большой интерес в местном рынке», — объяснил Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ.

«СУБД Arenadata QuickMarts существенно расширила возможности стека технологий Arenadata по предоставлению пользователям, как людям, так и системам, доступа к информации в корпоративных хранилищах данных. И теперь доступ к данным могут получить десятки тысяч пользователей в режиме реального времени», — рассказал Дмитрий Павлов, директор по продуктам компании Arenadata.

Отличительными особенностями Arenadata QuickMarts стали дополнительные функциональные возможности: система авторизации и аутентификации, поддержка ORC и интеграция с Kerberos Hadoop. Для Arenadata QuickMarts Arenadata предлагает корпоративную поддержку и обучающие курсы.