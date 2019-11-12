Снижение тарифов на услуги мобильной связи в роуминге между странами ЕАЭС обсудили в ЕЭК

Эксперты предлагают рассмотреть возможность использования опыта Европейского союза.

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло совещание по обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории государств-членов Евразийского экономического союза. В мероприятии приняли участие представители сотовых операторов стран «пятерки», министерств и ведомств, курирующих вопросы связи и информационных технологий, а также антимонопольных органов стран-участниц.

Прошедшее мероприятие стало первым в серии установочных совещаний по обмену мнениями о возможностях снижения роуминговых тарифов между странами-участницами ЕАЭС. Основанием для начала обсуждения этого вопроса на площадке Комиссии стала озвученная 25 октября текущего года в рамках заседания Евразийского межправительственного совета инициатива премьер-министра РК Аскара Мамина о целесообразности рассмотрения вопросов и выработки необходимых мер по поэтапному снижению роуминговых платежей.

По мнению операторов мобильных сетей, для решения вопросов снижения платы за роуминг потребуется сделать ряд шагов. В частности, необходимо либерализовать межоператорское взаимодействие стран ЕАЭС, минимизировать риски в связи со случаями мошенничества и подмены трафика (ФРОД), снизить стоимость услуги интерконнекта.

Эксперты также обменялись мнениями о возможностях использования опыта Европейского союза по отмене роуминговых платежей.