Технодом и Мечту оштрафовали

По данным МЦРИАП, в торговых сетях распространяли SIM-карты без регистрации на абонентов.

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК завершил проверки в отношении некоторых дилеров сотовых операторов, распространяющих SIM-карты без регистрации на абонента. В результате четыре торговые точки, в том числе крупные сети магазинов электроники «Технодом» и «Мечта» оштрафованы.

Внеплановые проверки были инициированы после жалоб казахстанцев. В результате выяснилось, что SIM-карты распространялись с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставлялась возможность зарегистрировать их на себя.

В Комитете телекоммуникаций выяснили, что в стране продано 42 млн SIM-карт, и, если разделить их на общее количество населения страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера. Однако на деле все выходит не так.

«Через специальный сервис люди узнают, что являются владельцами нескольких тысяч номеров. То есть, эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. После чего обращаются к оператору связи и блокируют их, а значит, те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев», — отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко.

При этом представитель министерства подчеркнул, что в данном вопросе важна и бдительность самих граждан.

«При покупке абонентского номера граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому? даже если при покупке SIM-карты вам не предлагают ее зарегистрировать, требуйте этого», — сказал Ярошенко.

Председатель Комитета телекоммуникаций добавил, что работа по ликвидации рынка «левых» SIM-карт будет продолжена.