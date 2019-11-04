Абаев прокомментировал отключение телефонных номеров в Казахстане

Номер — это собственность человека, дающая доступ к государственным услугам, денежным транзакциям и платежам.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал вопрос отключения телефонных номеров абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на других людей. Он отметил, что отключение незарегистрированных номеров должно было стартовать раньше, но было принято решение вначале провести информационную кампанию по разъяснению этого вопроса, передает Kazpravda.kz.

«Есть закон, который обязывает абонентов сотовой связи регистрировать свои номера. И то, что сейчас мы с вами наблюдаем, есть неукоснительное его выполнение. Действительно, возглавляя Министерство информации и коммуникаций, я неоднократно давал разъяснения по данной проблематике. Сегодня государственную политику в области связи регулирует уже Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Но мое мнение по данному вопросу нисколько не изменилось. Я считаю, что государство в лице министерства наводит порядок в интересах самих же абонентов, — сказал Абаев. — Несмотря на это, как обычно, многие абоненты спохватились, когда остались без связи. Вначале было много недовольных, но потом, когда люди стали проверять, сколько на них зарегистрировано номеров, стало понятно, что государство проводит правильную работу».

По его словам, телефонный номер — это собственность человека, дающая доступ к государственным услугам, денежным транзакциям, платежам.

«Кроме того, это вопрос собственной безопасности гражданина — если его номер будет зарегистрирован на другого человека, то этот человек может отключить номер, вывести из него баланс, запросить детализацию — а это персональные данные. Если на гражданина без его ведома зарегистрируют чужие номера, то гражданин не застрахован от того, что один из пользователей этих номеров может оказаться мошенником, или телефонным террористом. Тогда человеку придется доказывать правоохранительным органам, что он ничего противозаконного не совершал. Поэтому есть смысл потратить небольшое время на регистрацию своего телефона», — заключил Абаев.