Результаты трех кварталов текущего года показали более чем двукратный рост консолидированных активов.

АО «Казахтелеком» отчиталось об итогах работы за 9 месяцев 2019 года — согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО), чистая прибыль группы компаний достигла рекордного показателя в 51,2 млрд тенге (рост на 27%). Помимо этого оператор показал уверенный рост и по ряду других ключевых показателей. В компании отмечают, что столь высокие результаты демонстрируют правильность выбранного подхода к операционным расходам и инвестициям, а также эффективность корпоративного управления и качественный анализ потенциальных рисков.

Результаты трех кварталов текущего года показали более чем двукратный рост консолидированных активов АО «Казахтелеком». Они составили 1,62 трлн тенге. Выручка АО «Казахтелеком» достигла 298,6 млрд тенге, что на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года. Эффективность деятельности группы компаний подтверждается и ростом показателя EBITDA на 90% (128,7 млрд тенге). Маржа по EBITDA составила 43,1%.

Как отметил главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков, положительная динамика связана, в том числе, и со значительным улучшением финансовых показателей мобильных операторов, входящих в группу компаний. Так, например, АО «Кселл» в текущем квартале показало рост выручки и объема продаж.

«В результате сделок по приобретению контрольного пакета акций АО „Кселл“ и получения полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел усилились как рыночные позиции, так и операционный портфель группы компаний, что демонстрирует правильность выбранной акционерами и менеджментом стратегии. Мы продолжим работу по активному управлению доходами и обеспечим дальнейший контроль над расходами с учетом текущих макроэкономических тенденций и ситуации на рынке. Уверен, что повышение бизнес-эффективности группы компаний должно положительно отразиться на инвестиционной привлекательности и стабильности АО „Казахтелеком“ в долгосрочной перспективе, позволив реализовать главную стратегическую задачу — повышение акционерной стоимости и увеличение доли в основных сегментах рынка», — заявил Асхат Узбеков.

Стоит отметить, что сильные позиции бизнес-профиля группы компаний «Казахтелеком» подтверждены международными рейтинговыми агентствами. Так, Fitch Ratings в июне текущего года подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+, а также улучшило прогноз по кредитному рейтингу до «Позитивного». «Стратегические сделки по приобретению в основные активы мобильных операторов позволят АО „Казахтелеком“ стать лидером в мобильном сегменте рынка с абонентской базой, составляющей более 60% и наиболее широкой зоной покрытия сети», — заявляли в рейтинговом агентстве. По мнению аналитиков, тесная сетевая интеграция должна способствовать достижению значительного синергетического эффекта и обеспечить безусловное стратегическое преимущество в конкурентной борьбе.

Сами же представители «Казахтелекома» обозначили важный для компании проект, на котором будут сконцентрированы усилия. Речь идет о реализации крупнейшего проекта на основе государственно-частного партнерства по обеспечению высокоскоростным интернетом отдаленных сел Казахстана — ВОЛС СНП.

«Этот проект имеет высокую значимость для компании и является базовым — возведенная в его рамках инфраструктура даст возможность „Казахтелекому“ и другим операторам связи предоставлять сельчанам весь спектр телекоммуникационных услуг. До конца следующего года мы намерены построить более 14 500 км волоконно-оптических линий связи для обеспечения интернетом почти 2 500 государственных учреждений в 828 сельских населенных пунктах. При этом скорость подключения к интернету в отдаленных селах составит до 20 Мбит/с, что позволит в перспективе устранить цифровое неравенство между городом и селом», — поделился планами Асхат Узбеков.