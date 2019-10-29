Кселл: итоги III квартала 2019

В компании отмечают улучшение корпоративного управления и финансовых показателей.

АО «Кселл» отчиталось о результатах работы в третьем квартале 2019 года. Чистый объем продаж компании вырос на 6,1% и составил 41,121 млрд тенге. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, увеличилась на 57,6% и достигла 10,419 млрд тенге. При этом чистая прибыль увеличилась до 10,907 млрд тенге.

«В третьем квартале компания продолжила демонстрировать рост показателей, а также приступила к осуществлению новой стратегии, которая позволит использовать преимущества новой структуры собственности и продолжить дальнейший рост по всем направлениям нашей деятельности за счет разработки инновационных продуктов. Мы продолжим выявлять возможности для синергии в рамках всей Группы, одновременно развивая бизнес по продажам телефонов и улучшая монетизацию от предоставления услуг по передаче данных. Мы также решили посмотреть „свежим взглядом“ на области, где существует явный потенциал для существенного роста, включая мобильные финансовые услуги, Big Data и внедрение инфраструктуры и услуг 5G. Мы ожидаем дальнейшее улучшение наших показателей, так как продолжаем повышать свою эффективность и разрабатываем инновационные, ориентированные на клиента, продукты и услуги. Это позволит нам создавать ценность для наших клиентов и наших акционеров», — так прокомментировал итоги Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл».

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос на 2,7% и составил 20,688 млрд тенге. При этом доход в корпоративном сегменте увеличился на 18,1%, достигнув 4,873 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 18,6%, до 13,471 млрд тенге. Трафик данных в сети оператора достиг 81,4 Пб. При этом наблюдается рост проникновения смартфонов (до 71,3%), число устройств с поддержкой 4G составило 60,3%. Число пользователей 4G достигло 2,375 млн абонентов.

Чистая выручка, 2019 г

I квартал — 35,18 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2018 г. на 3,3%)

II квартал — 37,87 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г. на 4,3%)

III квартал — 41,121 млрд тенге (рост — на 6,1%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, за третий квартал вырос на 34,3%, до 17,957 млрд тенге. Рентабельность по EBITDA выросла до 43,7%.

EBITDA, 2019 г

I квартал — 14,02 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 12,6%)

II квартал — 16,088 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 48,8%)

III квартал — 17,957 млрд тенге (рост на 34,3%)

Абонентская база АО «Кселл» в отчетном периоде составила 8,4 млн пользователей. Как подчеркнули представители компании, была реализована стратегия по привлечению качественных клиентов и уходу от дистрибуции, основанной на объемах.

Абоненты, 2019 г

I квартал — 8,741 млн

II квартал — 8,676 млн

III квартал — 8,44 млн

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в третьем квартале вырос на 4,9%, до 234 минут.

MOU, 2019 г

I квартал — 218 мин (рост на 5,8%)

II квартал — 233 мин

III квартал — 234 мин

ARPU (средняя выручка на одного пользователя) тоже продемонстрировал рост — на 19%. В компании отмечают, что положительная тенденция во многом обусловлена увеличением числа абонентов, предпочитающих пакетные предложения.

ARPU, 2019 г

I квартал — 1194 тг.

II квартал — 1309 тг.

III квартал — 1415 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) снизились до 1,893 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 4,6%.

CAPEX, 2019 г

I квартал — 2,13 млрд тенге

II квартал — 2,13 млрд тенге

III квартал — 1,89 млрд тенге