Da Vinci Capital инвестирует 40 млн долларов в ИТ Казахстана

Основной направленностью Фонда будут инвестиции в технологичные компании для их развития и последующего вывода на IPO.

«Самрук-Қазына» и инвестиционная компания Da Vinci Capital (Великобритания) создадут совместный фонд прямых инвестиции на сумму 100 млн долларов. Соответствующее соглашение подписано в ходе заседания Казахстанско-Британского делового совета (КБДС) в Лондоне. По условиям данного соглашения «Фонд новых технологий» инвестирует не менее 40 млн долларов в казахстанские предприятия, занятые в секторе информационных технологий и цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Основной направленностью Da Vinci Emerging Technologies Fund (Фонд новых технологий) будут инвестиции в технологичные компании Казахстана для их развития и последующего вывода на IPO.

Наряду с этим Фонд «Самрук-Қазына» подписал соглашение о соинвестировании проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с четвертой крупнейшей в мире компанией по солнечной и ветровой электроэнергетике EDP Renovaveis (Португалия). Документ регламентирует принципы совместной реализации проектов ВИЭ в Казахстане. В рамках соглашения EDP Renovaveis намерен построить в Казахстане солнечные электростанции, мощностью 250 МВт.