Более двух миллиардов атак отбито казахстанским киберщитом

В 2018 году этот показатель составлял более миллиарда.

2,2 млрд различных кибератак было отбито казахстанскими системами безопасности в 2018–2019 годах. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, передает Kursiv.kz.

«За 2018 год более миллиарда атак отбито на инфраструктуру. За в 2018–2019 годы отражено 2,2 млрд. Это все виды атак, которые только возможны», — рассказал он журналистам в кулуарах форума американской торговой палаты по экономической безопасности «Кибербезопасность и киберпреступность: вызов XXI века».

Вице-министр напомнил, что в настоящее время реализуется второй этап проекта Киберщит, который подразумевает запуск всей защитной инфраструктуры. Первым этапом была подготовка нормативно-правовой базы и приобретение оборудования. По его словам, в настоящее время в республике имеется 336 критически важных объектов, среди которых госорганы, промышленные предприятия, банки и другие крупные организации. Атаки на них могут иметь страновой или межгосударственный эффект. Еще в сентябре в этот список входило 219 объектов. Пополнение списка продолжается.