Компания vivo представила новый смартфон V17 Pro с первой в отрасли 32-мегапиксельной выдвижной двойной фронтальной камерой.

Смартфон включает в себя передовые функции, такие как дисплей FHD + Super AMOLED Ultra Full View, профессиональную 48-мегапиксельную AI-камеру, а также потрясающие функции дополненной реальности.

32-мегапиксельная двойная выезжающая фронтальная камера для съемки идеальных селфи в любое время

Теперь две передние камеры, динамик и вспышка размещены в выезжающем модуле сверху. 32-мегапиксельная фронтальная камера V17 Pro и широкоугольная 8-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивают четкость каждой детали любого селфи.

V17 Pro способен делать широкоугольные снимки, что дает больше возможностей для групповых фотографий. Кроме того, V17 Pro позволяет делать идеальные ночные селфи благодаря функции Selfie Softlight, освещающей в темноте, и функции Night Selfie, которая интеллектуально комбинирует несколько кадров для оптимизации яркости изображения в ночное время.

48-мегапиксельная AI квадро камера обеспечивает высокое качество фотографий

Для любителей фотографии задняя камера оснащена супер-макро-камерой, которая может фокусироваться через 2,5-сантиметровый фокусный объектив для ультра-близких снимков. Смартфон также оснащен ведущей в отрасли технологией сканирования отпечатков пальцев от vivo. Увеличенная плотность пикселей отпечатков пальцев и более сложные алгоритмы позволяют пользователям безопасно и легко разблокировать смартфон.

V17 Pro оснащен процессором AIE Qualcomm Snapdragon 675 с 8 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ, что обеспечивает бесперебойную работу приложений и системы в любое время. Аккумулятор емкостью 4100 мАч с технологией быстрой зарядки двух двигателей обеспечивает более длительный срок службы и более быструю зарядку.

Официальный старт продаж новинки запланирован на 18 октября. Смартфон будет доступен к покупке по всему Казахстану.