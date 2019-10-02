Госслужащим снимут запрет на использование смартфонов на работе

Соответствующий нормативно-правовой акт находится на стадии согласования в государственных органах.

Когда госслужащим разрешат пользоваться смартфонами на работе? Ответ на этот вопрос во время интернет-конференции дала председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает Zakon.kz.

В ответе указано, что одной из главных задач, реализуемых концепцией кибербезопасности (Киберщит Казахстана), утвержденной постановлением правительства РК, является обеспечение защиты государственных информационных ресурсов и систем.

«Также, стратегический план развития страны до 2025 года предусматривает ряд реформ, в том числе реформу «Государственный сектор как лидер изменений», то есть повышение роли государственных органов как инициаторов и проводников изменений в стране, показывающих осуществимость изменений на собственном примере. Поскольку государственные служащие являются участниками процесса защиты государственных информационных ресурсов и систем, полагаем, что к вопросу использования смартфонов необходимо подходить как к обеспечению информационной безопасности», — отметила Жаилганова.

Пунктом 7.3 стратегического плана установлено, что для обеспечения информационной безопасности будут реализованы необходимые организационные и технические меры, покрывающие все важные области — оборудование, программное обеспечение, процессы применения новых технологий. Будут приняты меры, направленные на снижение нормативных правовых ограничений по использованию портативных электронных устройств для государственных служащих и на расширение использования интернета для рабочих целей.

«Будет сохранен необходимый уровень безопасности, включая требования к конфиденциальности. В настоящее время Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК как уполномоченным органом инициировано внесение изменений в текущие нормативно-правовые акты в части исключения нормы (запрета вноса технических устройств). Данный нормативно-правовой акт находится на стадии согласования в государственных органах», — резюмировала председатель Агентства.