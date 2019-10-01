5G дойдет до регионов РК в 2023 году

Аскар Жумагалиев рассказал, как планируется внедрять 5G в городах Казахстана.

Как известно, тестовые испытания технологии мобильной связи 5G уже проводились в Нур-Султане и Алматы. А в ближайшее время в Шымкенте появится пилотная зона — ее запуск намечен на октябрь текущего года. Сегодня Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в ходе заседания правительства рассказал о том, как в дальнейшем планируется внедрять 5G в городах РК.

«Утверждена дорожная карта, тестовые испытания уже проведены. По итогам этих испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии Интернета вещей, телемедицине, цифровизации промышленности и Умных городов. В Нур-Султане внедрение 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории ЭКСПО, а в 2022 году эта связь должна появиться в аэропорту, на вокзале, крупных торговых центрах и площадках. А с 2023 года будет проводиться работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны, — рассказал Аскар Жумагалиев.

Как отметил спикер, ввиду большого объема инвестиций, требующихся для технологии 5G, ее внедрение на первом этапе пройдет в крупных городах — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Кроме того, в целях дальнейшего обеспечения широкополосным доступом к сети интернет сельских населенных пунктов в 2018–2021 годах планируется строительство волоконно-оптических линий и сетей LTE (4G).

«В результате проводимой нами работы 97% населения РК до конца 2022 года получат широкополосный доступ к интернету. Для оставшихся же 3% населения будет обеспечена техническая возможность использования спутниковых технологий», — добавил министр.

Согласно озвученной информации, в настоящее время широкополосным доступом к интернету (оптоволокно, 3G и 4G), обеспечено 117 городов и 3324 сельских населенных пункта. До конца 2022 года к сети интернет планируется подключить 5089 сельских населенных пунктов.

Стоит отметить, что по оценкам аналитиков к 2024 году во всем мире будет насчитываться 1,5 миллиарда пользователей 5G, а доход от услуг 5G достигнет 301 млрд долларов.