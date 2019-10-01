К 2024 году в мире ожидается 1,5 миллиарда подписок к 5G

По оценке аналитиков GlobalData, годовой доход от услуг мобильной связи 5G достигнет 301 млрд долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим 5G-регионом с точки зрения количества подписчиков с 954 миллионами, затем следует Северная Америка и Европа с 254 миллионами и 242 миллионами соответственно. Согласно данным GlobalData, регионы Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки будут медленнее всего внедрять 5G.

В последнем отчете компании «Мобильная коммерция 5G: спрос на рынке и прогноз доходов от услуг» говорится, что внедрение мобильных услуг 5G будет поддерживаться растущим спросом на мобильную передачу данных на более высоких скоростях, развитием индустрии Интернета вещей https://profit.kz/tags/iot/ и появлением сервисов с низкой задержкой.

Малколм Роджерс, старший аналитик по технологиям в GlobalData, отмечает, что мировой рынок 5G ускорится в ближайшие два года, так как все больше производителей мобильных телефонов выводят на рынок устройства с поддержкой 5G: «В настоящее время у операторов, предлагающих услугу 5G, в предложении есть лишь несколько совместимых смартфонов, которые обычно находятся на флагманском уровне. Как только устройства 5G станут более популярными и будут конкурентоспособными по цене, мы ожидаем значительного роста подписок на 5G и роста доходов».

GlobalData ожидает, что годовой доход от услуг мобильной связи 5G к 2024 году достигнет 301 млрд долларов. Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим источником дохода от услуг 5G, со 122 млрд долларов США. Между тем, ожидается, что в Северной Америке на услуги 5G будет приходиться наибольшая доля общего дохода от мобильной связи — в 2024 году прогнозируемый доход от услуг 5G в регионе составит 110 млрд долларов США (45% от общего дохода от услуг мобильной связи). Регионы Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы принесут второй по величине вклад от 5G в общий доход от услуг мобильной связи к концу прогнозируемого периода — доход от 5G к 2024 году составит 31% в каждом из регионов.

Роджерс добавляет: «Несмотря на то, что доступность устройств и расширение сети помогут стимулировать рост подписок на 5G во всех глобальных регионах, операторы в Северной Америке уже предпринимают проактивный подход к предложению более ценных услуг, помимо подключения. Такие игроки, как AT& T и Verizon стремятся запустить более продвинутые услуги на основе 5G, связанные с AR/VR, робототехникой, управлением трафиком на основе облачных вычислений и другими услугами, основанными на realtime 5G IoT-аналитике. Операторы, стремящиеся внедрять инновации, основанные на 5G, смогут получить больше прибыли от этой технологии».