В Таджикистане ужесточили наказание за передачу SIM-карт третьим лицам

Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало поправки в Уголовный кодекс, подписанные президентом страны 20 июня текущего года.

Согласно поправкам, в УК добавилась статья 341 прим 1 (Нарушение требований нормативно-правовых актов РТ о присоединении SIM-карт к сетям электрической связи и ее передачи другим лицам), согласно которой за передачу сим-карт третьему лицу грозит наказание до трех лет тюремного заключения, передает CA-NEWS http://ca-news.org.

«Незаконное подключения к сетям электрической связи, или передача SIM-карты третьему лицу, если сим-карта была использована в совершении преступлений террористического или экстремистского характера наказываются штрафом в размере от 800 до 1,5 тыс. показателей для расчетов (44 тыс.- 82,5 тыс. сомони или $4,5 тыс. — $8,5 тыс.) или лишением свободы на срок от двух до трех лет», — гласит второй пункт статьи 341.

Также согласно новым поправкам, нарушение требования подключения к сетям электрической связи наказывается штрафом, независимо от того, в каких целях используется SIM-карта.

«Нарушение требований нормативно-правовых актов РТ о подключении к сетям электрической связи, если такое действие было совершено в течение одного года после применения административного наказания — наказывается штрафом в размере от 600 до 800 показателей для расчетов (33 тыс. — 44 тыс. сомони) или ограничением свободы на срок до двух лет», — говорится в первой части статьи 341.