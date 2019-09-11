Модульный DOOGEE S95 Pro намерен покорить российский рынок

У нового ударопрочного смартфона — концептуальный дизайн, износостойкий корпус и впечатляющий функционал.

Обновленная и расширенная версия нашумевшего модуль-смартфона DOOGEE S95 Pro, не боящегося вызовов внешней среды, готовится в очередной раз покорить российский рынок цифровых гаджетов. Этот флагманский продукт — представитель последнего поколения серии DOOGEE S. DOOGEE S95 Pro, как и базовая версия модели, появившаяся в продаже в начале 2019 года, включает в себя четыре модуля, каждый из которых станет отличной альтернативой полноценному гаджету. Все четыре сменных модуля отлично дополняют друг друга и готовы к работе сразу после подключения к DOOGEE S95 Pro.

Из нововведений для экстремаловв первую очередь стоит отметить водонепроницаемую камеру, способную работать даже будучи погруженной в воду на 1,5-метровую глубину в течение двух недель. S95 Pro на 99% невосприимчив к воздействию пыли и способен работать в ультра-широком диапазоне температур от –30℃ до 60℃. Водонепроницаемые динамики, приемник и модуль контакта дают телефону дополнительную защиту.

Не меньшее впечатление производит мощнейший процессор Helio P90, оснащенный двумя 8-ядерными процессорами с частотой 2,2 ГГц и усиленным ядром искусственного интеллекта (APU). По сравнению со своим предшественником, S95, версия Pro обеспечивает улучшенную на 13% производительность, что делает управление питанием более эффективным и позволяет достичь необычайной плавности геймплея в мобильных играх. Операционная система Android 9.0 Pie делает S95 Pro еще умнее и быстрее своего предшественника.

Мощный аккумулятор 5150 mAh отлично экономит и рационально распределяет ресурсы батареи, позволяя смартфону бесперебойно работать до 675 часов в режиме ожидания. Пожалуй, на сегодняшний день это самый легкий и прочный смартфон с таким внушительным ресурсом работы без подзарядки. Беспроводная зарядка 10W позволяет S95 Pro восстанавливать заряд аккумулятора в рекордно короткое время.

6,3-дюймовый широкий экран позволяет в полной мере насладиться всеми достоинствами флагмана. Черное минеральное стекло в сочетании с ультратонким дисплеем позволяет значительно расширить горизонты восприятия.

Камера 48 Мп (Sony IMX586) с двумя задними 8MP-камерами, управляемыми AI, позволяет S95 Pro подбирать оптимальную цветопередачу и освещение в зависимости от погоды, ландшафта и времени суток. Встроенный AI не только изучает поведение пользователя, но также поддерживает распознавание лиц, разумно регулируя свет и тональность красок. Улучшенное многокадровое шумоподавление, глубина резкости и различные фильтры обеспечивают отличную съемку при любых условиях. Большая глубина резкости обеспечивает точное распознавание лиц и положения камеры для идеального освещения.

DOOGEE S95 Pro уже доступен в российских торговых сетях и специализированных магазинах цифровых гаджетов.