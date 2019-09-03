Токаев поручил расширить безналичные платежи в Казахстане

Президент высказался о высокой комиссии банков как одном из сдерживающих факторов.

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента указал на необходимость повсеместно вводить безналичные платежи. При этом глава государства поручил устранить сдерживающий фактор — высокую комиссию банков, передает Kursiv.kz.

«Для этого необходимо активно развивать небанковские платежные системы с соответствующими правилами регулирования. При очевидной простоте и привлекательности данного сегмента он не должен превратиться в канал по отмыванию денег и вывод капитала из страны. Нацбанку следует наладить действенный контроль в этой сфере», — подчеркнул глава государства.