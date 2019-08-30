Call-центр появился у Министерства образования РК

Пользователи могут также обратиться к руководителям управлений образования регионов.

Министр образования Асхат Аймагамбетов сообщил об открытии сall-центра МОН РК. Он также поделился списком контактов региональных руководителей управлений образования регионов.

«Друзья! Предлагаю вашему вниманию аккаунты Facebook руководителей управлений образования регионов и call-центры управлений образования. Если у Вас возникли вопросы касательно сферы образования, то вы можете обратиться по адресу/номеру, указанным в нижеприведенной информации. Кроме того, начал работу call-center МОН РК +7 (7172) 74-24-11»», — написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.