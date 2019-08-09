ЦИК Казахстана стал источником утечки данных

Министерство внутренних дел начало следственные мероприятия.

МВД Казахстана начало расследование из-за утечки данных, которое произошло в июле 2019 года. Данные 11 миллионов жителей оказались в свободном доступе. Источником этих данных стала Центральная избирательная комиссия страны. Об этом сообщает Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), передает «Курсив».

В ЦАРКА отметили, что получили письмо от МВД, в котором говорится о начатом досудебном расследовании в рамках ЕРДР № 197115031001878, возбужденного 22.07.2019 года по статье 211 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа).

Статья 211 ч.1 предусматривает наказание штрафом в размере до 200 МРП (месячных расчетных показателей — 505 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось об утечке данных 11 млн граждан Казахстана. В июле 2019 года специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией — это все совершеннолетнее население страны, находилась в общем доступе сети интернет. Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально. В свободном доступе оказались такие персональные данные, как место проживания, ИИН, номер паспорта и другие.