Токаев прокомментировал отмену сертификата безопасности

По его словам, неудобств у пользователей интернета не возникнет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что по его поручению КНБ провел тестирование сертификата безопасности в рамках программы «Киберщит», передает Kursiv.kz.

«Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ», — написал глава государства в Twitter.

По его словам, ранее кибератаки извне происходили неоднократно. На сегодня все опасения не имеют оснований.

Напомним, 19 июля 2019 года ряд сотовых операторов в Казахстане отправили абонентам Нур-Султана сообщение о необходимости установить сертификат безопасности на каждое устройство, имеющее выход в интернет. Во вторник, 6 июля, стало известно, что сертификат безопасности в Казахстане отменяется.