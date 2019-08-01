Названы самые популярные у казахстанцев соцсети

Наименьшим спросом пользуются Linkedln, Twitter, Snapchat.

Согласно результатам опроса HeadHunter, наиболее популярными социальными сетями среди казахстанцев оказались Instagram и Youtube. Наименьшим спросом пользуются Linkedln, Twitter и Snapchat. Участие в опросе HH приняли 505 человек, 59% из которых — женщины, 41% — мужчины. 42% опрошенных указали свой род деятельности — специалист/менеджер среднего звена, 16% — неработающий/домохозяйка, передает Today.kz.

86% опрошенных видят потребность в социальных сетях, однако больше половины респондентов (58%) смогли бы отказаться от социальных сетей в случае необходимости. 42% опрошенных отказаться от социальных сетей уже не могут.

79% от общего числа пользуются социальными сетями ежедневно. 52% респондентов просматривают не только ленту новостей в социальных сетях, но и обращают внимание на рекламу в случае интересных предложений. У 37% опрошенных социальные сети занимают, в среднем, от одного часа до трех в день. У 36% — не более часа и 13% проводят в социальных сетях неограниченное количество времени.