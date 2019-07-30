Цифровизация горно-металлургического комплекса принесет 2,2 трлн тенге до 2025 года

К реализации запланировано 192 проекта на сумму 1,7 трлн тенге.

На площадке СЦК Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК и предприятия горно-металлургической промышленности рассказали о проделанной работе в горно-металлургической отрасли. Горно-металлургический комплекс формирует около 6,7% ВВП, 25% промышленного производства и 24% экспорта. Отрасль представлена более чем 800 предприятиями и 185 тысячами рабочих мест, а в течение последних 10 лет по программе индустриализации введено 114 проектов.

В рамках цифровизации предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности с 2018 до 2025 года запланированы к реализации 192 проекта на сумму 1,7 трлн тенге. Экономический эффект от их реализации ожидается на уровне 2,2 трлн тенге до 2025 года. В настоящий момент завершено 79 проектов с эффектом 1,75 трлн тг до 2025 года. Во втором полугодии текущего года планируется завершить 53 проекта на сумму 70,3 млрд тг.

Как рассказал Канат Баитов, председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, министерством, в соответствии с учетом международного опыта были разработаны меры, которые направлены на создание необходимой экосистемы для поддержки отечественных предприятий, планирующих цифровизацию, и стимулирования более активного внедрения цифровых технологий. Данные меры вошли в государственную программу «Цифровой Казахстан».