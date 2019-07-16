В Нур-Султане обсудили реализацию пилотного проекта «Цифровой военкомат»

Рассматривается возможность перевода бумажного военного билета в электронный формат.

В Департаменте по делам обороны г. Нур-Султан прошло выездное совещание о цифровизации местных органов военного управления, в рамках реализации пилотного проекта «Военкомат для граждан». Мероприятие проходило с участием заместителя министра обороны Б. Тортаева, руководства Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК, местных органов военного управления, представителей территориальной обороны г. Нур-Султан, НАО ГК «Правительство для граждан» и лиц, непосредственно отвечающих за госуслуги, передает «Литер».

В ходе мероприятий особое внимание было уделено качеству оказания государственных услуг через портал электронного правительства, озвучены технические особенности перевода части оказываемого перечня государственных услуг в цифровой формат. Также обсуждался вопрос по предложению на перевод бумажного военного билета в электронный формат.

«Работа должна проводиться ежедневно, во взаимодействии со всеми органами, для того чтобы уже в дальнейшем процесс оказания государственных услуг стал совершенным и прозрачным», — отметил начальник ДДО г. Нур-Султан Нуржан Исаков.