Арысь станет умным городом

Жители смогут в онлайн-режиме отслеживать ход восстановительных работ, а также распределение гуманитарной помощи.

Уже создана 3D-карта города, разделенная на 17 секторов, на которой нанесены все жилые дома с информацией о владельце имущества и количестве прописанных граждан. Более того, выявлены дома, которые не были учтены в городском кадастре, передает Liter.kz.

Как отметил руководитель областного управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Елнур Утебаев, карта будет связана с оказываемой помощью пострадавшим в результате ЧС. В частности, к каждому дому будут привязаны дефектовочные акты, согласно которым можно будет увидеть ход восстановления разрушенных домов, процесс вывоза мусора, распределения гуманитарной помощи, в том числе среди социально-уязвимых слоев населения. Жители получат возможность следить в онлайн-режиме за ходом исполнения вышеупомянутых индикаторов, а при выявлении проблемы — передавать их в систему, а также загружать информацию по объекту.

Глава региона поручил превратить Арыс в умный город, где данные со всех городских подсистем будут собираться в единую защищенную платформу управления.