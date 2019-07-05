В Туркменистане планируют обучать военных хакеров

Будущие офицеры будут противостоять угрозам информационной безопасности в рамках реализации госпрограммы развития цифровой экономики.

С нового учебного года в Военном институте имени Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана начнется подготовка «бойцов киберфронта». В вузе открыта кафедра для подготовки военнослужащих по таким специальностям, как информационная безопасность, автоматизированное управление и программное обеспечение, передает CA-NEWS.

Будущие выпускники-офицеры кафедры будут противостоять угрозам информационной безопасности в рамках реализации госпрограммы развития цифровой экономики.