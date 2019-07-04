Акимат Алматы предупредил пользователей о появлении фейковых аккаунтов Сагинтаева

Уже ведется работа по верификации официальных аккаунтов в популярных социальных сетях.

Служба по связям с общественностью акимата Алматы распространила заявление о появлении фейковых аккаунтов главы города Бакытжана Сагинтаева. В настоящее время ведется работа над получением официальной верификации аккаунтов акима от администраторов сервисов Twitter, Facebook и Instagram, передает Kazpravda.kz.

«Сообщаем, что в социальных сетях появились фейковые аккаунты акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией акима города Алматы. СМИ, пользователей социальных сетей просим использовать информацию, размещаемую только на официальных аккаунтах акима города Алматы в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram», — говорится в заявлении.