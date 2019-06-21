C 2021 года в Казахстане введут систему отслеживания лекарств в аптеках

Сейчас она уже работает в пилотном режиме.

В Казахстане с 2021 года введут систему отслеживания лекарственных препаратов в аптеках. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на отчетной встрече с населением, передает Kazpravda.kz.

«Мы будем бороться с фальсификацией и внедряем отслеживание лекарств в аптеках. На упаковках лекарств будут находиться коды. Мы уже пилотно эту систему тестируем. Сами выявили факты, когда лекарства, которые покупались за счет государства, оказывались в соседних странах. Причем по такой цене, которая говорит о том, что это были явно похищенные лекарства. Мы, конечно же, не исключаем, что и в розничную сеть Казахстана эти препараты попадают», — сказал министр.

По его словам, система отслеживания лекарств сейчас работает в пилотном режиме, и в 2021 году будет масштабно принята.