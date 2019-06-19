В Мангистау у госслужащих нашли «незаконные» смартфоны

Запрет на использование гаджетов в госорганах веден в РК в 2016 году.

Подразделение служебных расследований Департамента госдоходов по Мангистауской области провело рейд по служебным помещениям ведомств, целью которого было выявление служащих, нарушающих запрет на использование смартфонов. В результате рейда было найдено несколько госслужащих с запрещенными гаджетами.

«По итогам проверочного мероприятия будут рассмотрены меры ответственности», — заявили в ведомстве.

Напомним — запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов и других гаджетов с возможностью фотосъемки и подключением к интернету в зданиях госорганов был введен в марте 2016 года. Эта мера появилась из-за участившихся случаев утечки служебной информации. Позднее вопрос о разрешении смартфонов не раз поднимался, ситуацию обещали решить. Однако к настоящему моменту норма не отменена и действует для большинства сотрудников.