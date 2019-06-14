Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp

Инцидент в очередной раз показывает эффективность социальной инженерии.

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. В качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которыми можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi.

Потенциальная жертва получает специальное предложение, якобы в честь 10-летия мессенджера. Условия «акции» просты: пользователь должен перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он «гарантированно» получит 1 Тб бесплатного трафика.

Эксперты ESET полагают, что целью кампании является массовое распространение рекламы без согласия пользователя. Инцидент в очередной раз показывает эффективность социальной инженерии — пользуясь желанием получить подарок, злоумышленники легко вовлекают доверчивых пользователей в распространение фишинговых ссылок.

В ходе расследования эксперты обнаружили сайт, который использовался для нескольких фишинговых кампаний. Используя один домен, злоумышленники запустили не менее 66 вредоносных кампаний. Все «акции» рассылались под видом известных брендов — Adidas, Nescafé, Rolex и др. Что касается WhatsApp, это не первая фишинговая атака на пользователей сервиса — ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и обещали годовую премиум-подписку на сервис Spotify.