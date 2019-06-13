В России хотят ввести штрафы за операции с криптовалютой

Майнинг и организацию обменных пунктов отнесут е нелегитимной деятельности.

Российские чиновники планируют штрафовать за любое использование и другие действия, производимые с криптовалютой. Нововведения коснутся, в том числа, и майнинга, на котором зарабатывают многие россияне. Вся структура будет объявлена незаконной, а «добытчики» подпадут под административную ответственность, передает Ict-online.ru.

В планах Государственной думы РФ — применение административных мер к гражданам, проводящим любого рода операции с криптовалютой, не регламентируемые законодательством. На данный момент никакие российские законы не регулируют отношения с биткоином и другими виртуальными видами валют. По словам представителя комитета по финансовому рынку, данная инициатива призвана разработать меры контроля за любыми действиями, которые можно произвести с криптовалютой. Также это прояснит понятие нелегитимной деятельности — к ней будет отнесен майнинг, организация обменных пунктов, выпуск и другие. Предположение о том, что новый закон «О цифровых финансовых активах», внесенный на рассмотрение в Госдуму еще в марте прошлого года, будет принят уже в конце июня 2019 года, прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019).

Форма наказания для майнеров и других граждан, имеющих отношение к криптовалютам, в той или иной степени, также определена. Это будет штраф, размеры которого пока не определены. Однако жители РФ все-таки получат право держать биткоины, но лишь в некоторых случаях: если активы были приобретены в пунктах обмена и продажи, расположенных за границей. В случае, если криптотокены будут куплены в РФ, лицо, совершившее операцию, будет привлечено к административной ответственности.