WhatsApp будет судиться с недобросовестными пользователями

Представители компании пригрозили судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила.

С 7 декабря 2019 года WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг. В список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях. В WhatsApp подчеркивают, что планируют собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями, передает Kazpravda.kz.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.

WhatsApp — бесплатный мессенджер, предоставляющий и голосовую и видеосвязь. Приложением пользуется больше миллиарда человек. Компанию основали Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 году. Главный офис расположен в США.