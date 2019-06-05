1 млн компьютеров страдают от новой уязвимости Windows

Ранее в Microsoft объявили, что устройства под управлением старых ОС подвержены атакам вирусов-шифровальщиков наподобие WannaCry.

Microsoft уже выпустила специальные патчи для Windows 7 и более старых ОС. Однако в компании считают, что к интернету могут подключиться как минимум 1 млн компьютеров, подверженных заражению опасными программами, передает Hi-Tech Mail.ru.

Представитель Microsoft Security Response Center Саймон Поуп выразил уверенность, что в старых Windows все еще существует эксплойт. По его словам, отсутствие массового заражения компьютеров спустя две недели после выпуска патча еще не значит, что угрозы нет.

Поуп напомнил, что атаки вируса WannaCry начались через два месяца после выпуска фикса для эксплойта EternalBlue. На тот момент многие машины все еще были заражены. Новый крупный эксплойт безопасности Windows включает критическую уязвимость удаленного выполнения кода в Microsoft Remote Desktop Services, использующейся в Windows XP, Windows 7, а также Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Эти ОС по-прежнему занимают большую долю среди всех ПК на базе Windows, особенно в организациях. В настоящее время Microsoft настоятельно рекомендует как можно скорее установить обновления на компьютеры.