К 2023 году объем трансграничных операций с блокчейном достигнет 1,3 млрд

Аналитики уверены, что блокчейн станет критически важным для финансовых учреждений, стремящихся улучшить свои результаты.

Новое исследование Juniper Research «Блокчейн для финансовых услуг: возможности, проблемы и прогнозы на 2019–2030 годы» показало, что количество трансграничных транзакций, зарегистрированных на блокчейне, вырастет до 1,3 миллиарда к 2023 году со среднегодовым темпом роста в среднем 82% в течение следующих четырех лет. Таким образом, стоимость транзакций, записанных в блокчейне, достигнет беспрецедентных 3,4 триллиона долларов, CAGR 87% в течение следующих пяти лет.

В исследовании утверждается, что блокчейн станет критически важным для финансовых учреждений, стремящихся улучшить свои результаты. Juniper Research ожидает, что к 2030 году банки смогут сэкономить около 27 миллиардов долларов в год за счет внедрения блокчейна.

При этом основой предложения блокчейна станут Смарт-контракты. Они будут иметь ключевое значение для финансовых учреждений, особенно в контексте повышения точности и прозрачности. В исследовании указывается, что постоянно растущие затраты на соблюдение нормативных требований, особенно на рынках Северной Америки и Западной Европы, являются важными факторами, определяющими расходы банков на инновационные решения, такие как Смарт-контракты.

Среди ведущих блокчейн вендоров отмечены IBM, Infosys Finacle, Interbit, Deloitte, Digital Asset.