Совокупная глобальная выручка от услуг по подключению IoT-устройств к сотовым сетям выросла на 19%.

В 2018 году в мире насчитывалось 1,2 млрд сотовых IoT-подключений, что на 70% превышает данные за 2017 год. Таковы результаты исследования шведской аналитической компании Berg Insight. На показатель существенно повлиял Китай, на который приходится 63% IoT-подключений, передает Iot.ru.

Ожидается, что к 2023 году в мире будет насчитываться около 9 млрд устройств Интернета вещей, подключенных к сотовым сетям, при этом их существенную долю обеспечит КНР. Аналитики отмечают, что это напрямую связано со значительной государственной поддержкой в сфере развития Интернета вещей в Китае.

«Китай осваивает мобильные IoT-технологии колоссальными темпами. По данным китайских сотовых операторов, абонентская база подключенных к ним IoT-устройств увеличилась на 124% и на конец 2018 года достигла 767 млн. В КНР насчитывается 54,7 IoT-подключений на 100 жителей, и по этому показателю страна опережает Европу и Северную Америку», — комментирует старший аналитик Berg Insight Тобиас Райберг.

В то же время средняя ежемесячная выручка на одного пользователя от подключенных к сотовым сетям IoT-устройств в Китае в 2018 году составляла 22 евроцента, тогда как в Европе этот показатель достигает 70 евроцентов. Совокупная глобальная выручка от услуг по подключению IoT-устройств к сотовым сетям в прошлом году выросла на 19% — до 6,7 млрд евро. Порядка 80% от этой суммы собрали 10 крупнейших мобильных операторов.