GSA насчитала в мире 48 моделей 5G-устройств

Аналитики ожидают быстрого роста экосистемы устройств в текущем году.

В настоящее время на мировом рынке анонсировано 48 устройств с поддержкой 5G, не считая их региональных модификаций. Об этом говорится в отчете Global mobile Suppliers Association (GSA, Великобритания). В марте эксперты насчитали 33 анонсированных гаджета, передает Iot.ru.

О выходе 5G-устройств в ближайшей перспективе заявили 26 производителей. 5G-устройства насчитывают восемь форм-факторов: смартфоны, точки доступа, CPE-устройства для помещений и улицы, модули, донглы/адаптеры, IoT-роутеры и USB-терминалы. На сегодняшний день производители заявили о выпуске 16 смартфонов (а также их региональных вариантов), шести точек доступа (и региональные варианты), 12 CPE-устройств, девяти модулей, двух донглов/адаптеров, двух IoT-роутеров и одного USB-терминала.

Производством чипсетов для 5G занимаются Huawei, Intel, Mediatek, Qualcomm и Samsung, хотя Intel объявил об уходе с рынка 5G-модемов. GSA ожидает быстрого роста экосистемы устройств в 2019 году и планирует регулярно публиковать сообщения об их запуске.

По состоянию на 9 мая 2019 года GSA располагала данными о 52 странах, которые официально рассматривают возможность выделения определенных полос спектра для наземных служб 5G, проводили консультации относительно подходящих распределений спектра для 5G, зарезервировали спектр для 5G, объявили о планах аукциона частот или уже выделили спектр для использования 5G. Отмечается, что в их число не вошла Россия.

Напомним — в Казахстане уже в нынешнем году планируется развернуть сети для 5G в рамках пилотного проекта в трех городах.